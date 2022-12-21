Килиан Мбаппе и Лионель Месси сошлись в драке в God of War
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Автор канала Omega Fantasy выпустил видео, в котором заменил модели Кратоса и Бальдра из God of War на модели Килиана Мбаппе и Лионеля Месси. Ролик получился забавным.
Судя по всему, создатель ролика таким образом хотел обыграть поражение Франции в матче с Аргентиной. Мбаппе играет за первую страну, а Месси представляет Аргентину. Вместо топора использовался футбольный матч, а сама битва в целом получилась зрелищной.
Фанаты шутят, что в итоге в этой битве победил Мбаппе, хотя в жизни ситуация, конечно же, иная.
После выхода God of War на ПК моддеры активизировались и стали добавлять в игру различные забавные элементы. Сам экшен доступен на ПК и PS4, а на PS5 поиграть можно в режиме обратной совместимости.
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