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«Это была роль всей моей жизни». Боб Оденкёрк — о роли Сола Гудмана

«Это была роль всей моей жизни». Боб Оденкёрк — о роли Сола Гудмана
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Боб Оденкёрк знаком многим зрителям благодаря роли Сола Гудмана в сериалах «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу». Недавно актёр дал интервью крупному журналу Empire и рассказал, какие чувства испытывает от роли Сола.

По словам Оденкёрка, эта роль действительно стала самой главной в его жизни. Актёр отметил, что будет «вариться» с ней всю оставшуюся жизнь.

Я знаю, что, вероятно, это была роль всей моей жизни. Здорово, что я смог получить её. Некоторые люди этого просто не поймут. Я буду «вариться» с ней всю оставшуюся жизнь.

Боб Оденкёрк больше не вернётся к роли Гудмана. В последний раз он сыграл персонажа в финальном шестом сезоне «Лучше звоните Солу». Также актёр отметил, что остался очень доволен концовкой сериала.

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