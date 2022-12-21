«Это была роль всей моей жизни». Боб Оденкёрк — о роли Сола Гудмана

Боб Оденкёрк знаком многим зрителям благодаря роли Сола Гудмана в сериалах «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу». Недавно актёр дал интервью крупному журналу Empire и рассказал, какие чувства испытывает от роли Сола.

По словам Оденкёрка, эта роль действительно стала самой главной в его жизни. Актёр отметил, что будет «вариться» с ней всю оставшуюся жизнь.

Я знаю, что, вероятно, это была роль всей моей жизни. Здорово, что я смог получить её. Некоторые люди этого просто не поймут. Я буду «вариться» с ней всю оставшуюся жизнь.

Боб Оденкёрк больше не вернётся к роли Гудмана. В последний раз он сыграл персонажа в финальном шестом сезоне «Лучше звоните Солу». Также актёр отметил, что остался очень доволен концовкой сериала.