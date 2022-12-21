«Это была роль всей моей жизни». Боб Оденкёрк — о роли Сола Гудмана
Поделиться
Боб Оденкёрк знаком многим зрителям благодаря роли Сола Гудмана в сериалах «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу». Недавно актёр дал интервью крупному журналу Empire и рассказал, какие чувства испытывает от роли Сола.
По словам Оденкёрка, эта роль действительно стала самой главной в его жизни. Актёр отметил, что будет «вариться» с ней всю оставшуюся жизнь.
Я знаю, что, вероятно, это была роль всей моей жизни. Здорово, что я смог получить её. Некоторые люди этого просто не поймут. Я буду «вариться» с ней всю оставшуюся жизнь.
Боб Оденкёрк больше не вернётся к роли Гудмана. В последний раз он сыграл персонажа в финальном шестом сезоне «Лучше звоните Солу». Также актёр отметил, что остался очень доволен концовкой сериала.
Комментарии
- 21 декабря 2022
-
11:10
-
10:35
-
10:01
-
09:40
-
01:30
-
01:14
- 20 декабря 2022
-
21:10
-
20:30
-
19:40
-
19:24
-
19:09
-
18:59
-
18:31
-
18:27
-
18:05
-
17:59
-
17:43
-
17:11
-
16:44
-
16:13
-
16:00
-
15:42
-
15:39
-
15:07
-
14:55
-
14:31
-
14:03
-
14:00
-
13:32
-
13:20
-
12:57
-
12:51
-
12:42
-
12:31
-
11:48
Партнерский контент