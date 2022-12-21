Илон Маск уйдёт с поста главы «Твиттера», как только найдёт себе замену
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Пару дней назад Илон Маск устроил в «Твиттере» опрос, в котором узнавал, нужно ли ему покинуть пост главы компании. Большинство людей проголосовали положительно, а сам миллиардер сказал, что прислушается к мнению большинства.
Похоже, Маск не врал, поскольку он сообщил, что уйдёт с поста генерального директора соцсети сразу, как только найдёт себе замену. При этом миллиардер не собирается полностью уходить из компании. Маск продолжит заниматься программным обеспечением.
Фото: Twitter
Я уйду с поста генерального директора, как только найду кого-нибудь достаточно глупого, чтобы взяться за эту работу! После этого я просто буду руководить командами, отвечающими за серверы и программное обеспечение.
Напомним, Илон Маск купил «Твиттер» за $ 44 млрд.
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