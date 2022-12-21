Джеймс Кэмерон хотел бы перезапустить «Терминатор», но с другой идеей
Поделиться
Джеймс Кэмерон известен не только по франшизам «Аватар» и «Титаник», но и по «Терминатору». Режиссёр снял две первые части серии, но после этого перестал над ней работать.
Недавно Кэмерон рассказал, что был бы рад вернуться к серии, но с другой идеей. Постановщик хотел бы развить тему искусственного интеллекта, а не снова рассказывать о машинах, убивающих людей.
«Аватар» рассказывает об окружающей среде, в фильмах франшизы я не касаюсь искусственного интеллекта. Если бы я снова мог снять ещё один «Терминатор» и, возможно, перезапустить франшизу, что сейчас обсуждается, но пока не решено, я бы сделал фильм про ИИ, а не о плохих машинах, сошедших с ума.
Официально о возвращении Кэмерона к «Терминатору» пока ничего не говорили.
Комментарии
- 21 декабря 2022
-
11:10
-
10:35
-
10:01
-
09:40
-
01:30
-
01:14
- 20 декабря 2022
-
21:10
-
20:30
-
19:40
-
19:24
-
19:09
-
18:59
-
18:31
-
18:27
-
18:05
-
17:59
-
17:43
-
17:11
-
16:44
-
16:13
-
16:00
-
15:42
-
15:39
-
15:07
-
14:55
-
14:31
-
14:03
-
14:00
-
13:32
-
13:20
-
12:57
-
12:51
-
12:42
-
12:31
-
11:48
Партнерский контент