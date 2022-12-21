Джеймс Кэмерон хотел бы перезапустить «Терминатор», но с другой идеей

Джеймс Кэмерон известен не только по франшизам «Аватар» и «Титаник», но и по «Терминатору». Режиссёр снял две первые части серии, но после этого перестал над ней работать.

Недавно Кэмерон рассказал, что был бы рад вернуться к серии, но с другой идеей. Постановщик хотел бы развить тему искусственного интеллекта, а не снова рассказывать о машинах, убивающих людей.

«Аватар» рассказывает об окружающей среде, в фильмах франшизы я не касаюсь искусственного интеллекта. Если бы я снова мог снять ещё один «Терминатор» и, возможно, перезапустить франшизу, что сейчас обсуждается, но пока не решено, я бы сделал фильм про ИИ, а не о плохих машинах, сошедших с ума.

Официально о возвращении Кэмерона к «Терминатору» пока ничего не говорили.