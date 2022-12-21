Джеймс Ганн обещает не повторить судьбу Зака Снайдера и Дэвида Эйра в фильмах DC

Киновселенная DC с недавнего времени находится в руках Джеймса Ганна и Питера Сафрана. Новости о резких изменениях в киновселенной совсем не обрадовали фанатов. Например, Дуэйн Джонсон больше не вернётся к роли Чёрного Адама, хотя актёр был настроен очень серьёзно.

Недавно Ганн сообщил, что у них с Сафраном не будет таких проблем, которые испытывали Зак Снайдер и Дэвид Эйр. Ганн говорит о вмешательстве студии в дела постановщиков. По словам режиссёра, единственные, кто может вмешаться в процессы, это сам он и Питер Сафран.

Наша ситуация отличается от той, что была с Заком и другими. Питер и я — главы DC Studios. Единственное вмешательство со стороны студии возможно только от нас самих.

Более цельную картину будущего киновселенной DC руководители пообещали раскрыть в январе 2023 года.