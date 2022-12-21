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Илон Маск теряет деньги. Он тратит больше, чем зарабатывает

Илон Маск теряет деньги. Он тратит больше, чем зарабатывает
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По информации издания Bloomberg, дела с финансами у Илона Маска сейчас идут не очень хорошо. Сообщается, что в 2022 году состояние миллиардера оценивается в $ 147,7 млрд — это самое низкое значение более чем за два года.

Также отмечается, что в этом году он потерял $ 122,6 млрд, что превышает сумму, которую он заработал в 2021 году. Вчера Маск потерял $ 7,7 млрд после того, как рухнули акции Tesla. Состояние Маска в основном состоит из акций и опционов Tesla. Акционеры компании тревожатся по поводу озабоченности миллиардера «Твиттером».

Вдобавок ко всему в середине декабря Маск потерял статус самого богатого человека Земли. Этот титул перешёл главе Louis Vuitton Moët Hennessy Бернару Арно — его состояние оценивается в $ 179 млрд.

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Сам Маск уже собирается уходить с поста главы «Твиттера» и передать полномочия генерального директора другому человеку.

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