В PlayStation Store началась новогодняя распродажа

В PlayStation Store стартовала крупная распродажа в честь Нового года. Скидки получили многие большие игры 2022 года, включая Elden Ring, Need for Speed Unbound и другие новинки. В России распродажа ограничена оплатой через кошелёк аккаунта, поэтому мы опубликуем цены в Турции, где сейчас покупают игры многие россияне.

Самые интересные новогодние предложения PS Store:

FIFA 23 — 400 турецких лир (~ 1500 рублей);

Need For Speed Unbound Palace Edition — 960 турецких лир (~ 3600 рублей);

Elden Ring — 419 турецких лир (~ 1550 рублей);

Call of Duty: Modern Warfare 2 — 934 турецкие лиры (~ 3550 рублей);

Gotham Knights — 449 турецких лир (~ 1700 рублей);

Sonic Frontiers — 489 турецких лир (~ 1850 рублей);

The Last Of Us Part I — 599 турецких лир (~ 2250 рублей);

Horizon Forbidden West — 398 турецких лир (~ 1500 рублей);

Persona 5 Royal (PS5) — 489 турецких лир (~ 1850 рублей);

Red Dead Redemption 2 — 154 турецких лиры (~ 580 рублей);

Uncharted: Legacy Of Thieves Collection (PS5) — 175 турецких лир (~ 660 рублей);

«Ведьмак 3: Полное издание» — 131 турецкая лира (~ 500 рублей);

Gran Turismo 7 — 433 турецких лиры (~ 1600 рублей).

Акция продлится до 6 января.