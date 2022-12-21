Netflix показал постеры с главными героями сериала «Ведьмак: Происхождение»

В честь скорой премьеры сериала «Ведьмак: Происхождение» Netflix показал постеры с главными героями шоу. На них можно увидеть основных персонажей будущего произведения: от Эредина до Брата Смерти.
Скиана
Фото: Netflix
Эредин
Фото: Netflix
Эйле
Фото: Netflix
Фьялл
Фото: Netflix
Балор
Фото: Netflix
Закаре
Фото: Netflix
Брат Смерти
Фото: Netflix
Мельдоф
Фото: Netflix
Синдрил
Фото: Netflix
Мервин
Фото: Netflix
События «Ведьмака: Происхождение» развернутся в эльфийском мире за 1200 лет до истории оригинального «Ведьмака». Зрители увидят, как произошло Сопряжение Сфер, которое слило воедино миры монстров, людей и эльфов, — тогда же и появились первые ведьмаки. Шоу расскажет о серьёзных переменах в обоих мирах, которые привели к событиям книг Анджея Сапковского.
Первый сезон будет состоять из шести эпизодов, которые выйдут разом. Премьера сериала состоится 25 декабря на Netflix.
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