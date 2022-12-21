Netflix показал постеры с главными героями сериала «Ведьмак: Происхождение»

В честь скорой премьеры сериала «Ведьмак: Происхождение» Netflix показал постеры с главными героями шоу. На них можно увидеть основных персонажей будущего произведения: от Эредина до Брата Смерти.

Скиана

Фото: Netflix

Эредин

Фото: Netflix

Эйле

Фото: Netflix

Фьялл

Фото: Netflix

Балор

Фото: Netflix

Закаре

Фото: Netflix

Брат Смерти

Фото: Netflix

Мельдоф

Фото: Netflix

Синдрил

Фото: Netflix

Мервин

Фото: Netflix

События «Ведьмака: Происхождение» развернутся в эльфийском мире за 1200 лет до истории оригинального «Ведьмака». Зрители увидят, как произошло Сопряжение Сфер, которое слило воедино миры монстров, людей и эльфов, — тогда же и появились первые ведьмаки. Шоу расскажет о серьёзных переменах в обоих мирах, которые привели к событиям книг Анджея Сапковского.

Первый сезон будет состоять из шести эпизодов, которые выйдут разом. Премьера сериала состоится 25 декабря на Netflix.