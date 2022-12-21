В России выросли продажи подделок дорогих наушников

Газета «Коммерсантъ» поделилась информацией о том, что в России подскочили продажи подделок премиальных и дорогих наушников. Это произошло на фоне прекращения официальных поставок от крупных брендов.
Cпрос на беспроводные наушники за 11 месяцев в России вырос на 19% по сравнению с 2021 годом. Лидерство на рынке пока сохраняют JBL и Apple, которые прекратили официальные поставки в страну.
Отмечается, что встретить подделки наушников можно везде: как в маркетплейсах, так и в небольших магазинах электроники. В таких случаях площадкам, торгующим подделками, нужно указывать, что устройства не оригинальные. В противном случае это нарушение закона. Сообщается, что объём продаж подделок может составить около 200-300 млн рублей.
Что касается китайских производителей, они, как правило, используют самые современные материалы и комплектующие, но всё ещё не могут справиться с мелкими недочётами, которых нет у западных А-брендов.
В начале 2023 года ситуация должна улучшиться, так как у крупных поставщиков появится больше копий оригинального товара.
- 21 декабря 2022
-
14:19
-
14:10
-
13:41
-
13:27
-
13:12
-
12:42
-
12:36
-
12:27
-
12:00
-
11:43
-
11:10
-
10:35
-
10:01
-
09:40
-
01:30
-
01:14
- 20 декабря 2022
-
21:10
-
20:30
-
19:40
-
19:24
-
19:09
-
18:59
-
18:31
-
18:27
-
18:05
-
17:59
-
17:43
-
17:11
-
16:44
-
16:13
-
16:00
-
15:42
-
15:39
-
15:07
-
14:55