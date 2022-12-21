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В России выросли продажи подделок дорогих наушников

В России выросли продажи подделок дорогих наушников
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Газета «Коммерсантъ» поделилась информацией о том, что в России подскочили продажи подделок премиальных и дорогих наушников. Это произошло на фоне прекращения официальных поставок от крупных брендов.

Cпрос на беспроводные наушники за 11 месяцев в России вырос на 19% по сравнению с 2021 годом. Лидерство на рынке пока сохраняют JBL и Apple, которые прекратили официальные поставки в страну.

Отмечается, что встретить подделки наушников можно везде: как в маркетплейсах, так и в небольших магазинах электроники. В таких случаях площадкам, торгующим подделками, нужно указывать, что устройства не оригинальные. В противном случае это нарушение закона. Сообщается, что объём продаж подделок может составить около 200-300 млн рублей.

Что касается китайских производителей, они, как правило, используют самые современные материалы и комплектующие, но всё ещё не могут справиться с мелкими недочётами, которых нет у западных А-брендов.

В начале 2023 года ситуация должна улучшиться, так как у крупных поставщиков появится больше копий оригинального товара.

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Заглавное фото: JBL

Источник: «Чемпионат»

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