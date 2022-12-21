Геймеры подали в суд на Microsoft — они хотят помешать сделке с Activision Blizzard

Сделка между Microsoft и Activision Blizzard, кажется, столкнулась с самой серьёзной угрозой срыва. Группа геймеров из десяти человек подала в суд на корпорацию Сатьи Наделлы — игроки требуют отменить будущее поглощение. Интересно, что из всей группы только несколько человек играет на Xbox — остальные предпочитают ПК, PlayStation и Nintendo Switch.

По мнению истцов, возможное поглощение сделает из Microsoft настоящего гиганта игровой индустрии, у которого будет слишком много власти.

Microsoft уже контролирует одну из самых популярных и крупнейших экосистем в отрасли. Предлагаемое приобретение даст Microsoft бесконкурентную позицию в игровой индустрии, предоставив ей контроль над большим количеством влиятельных и культовых франшиз.

На ситуацию уже обратил внимание антимонопольный эксперт Дэниел Крейн. Он очень удивился, что игроки решили потратить деньги на иск, который уже подала Федеральная торговая комиссия США. Крейн отметил, что обращение в суд от геймеров вряд ли повлияет на ход дела.

Впереди Microsoft ждёт большое судебное разбирательство с той самой Федеральной торговой комиссией. Корпорация должна будет убедить регулятора в том, что поглощение Activision Blizzard не нанесёт непоправимого вреда игровой индустрии.