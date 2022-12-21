Goat Simulator 3 рекламировали с кадрами из GTA 6. Видео уже удалили
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В маркетинговом отделе Coffee Stain North точно сидят гении, поскольку они решили прорекламировать Goat Simulator 3 с помощью персонажа из масштабной утечки GTA 6, которая произошла пару месяцев назад.
Команда опубликовала ролик, в котором показала NPC по имени Шон. Он показывает вселенную Goat Simulator 3 и занимается различными делами. Ближе к концу видео показали кадры с Шоном из слива GTA 6.
Само собой, ролик уже удалён из многих социальных сетей по требованию Take-Two. Интересно, на что вообще рассчитывали авторы Goat Simulator 3, выпуская подобную рекламу.
Несмотря на то что утечка произошла давно, Take-Two продолжает бороться с ней различными способами. Сама Goat Simulator 3 доступна на ПК и консолях.
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