Goat Simulator 3 рекламировали с кадрами из GTA 6. Видео уже удалили

В маркетинговом отделе Coffee Stain North точно сидят гении, поскольку они решили прорекламировать Goat Simulator 3 с помощью персонажа из масштабной утечки GTA 6, которая произошла пару месяцев назад.

Команда опубликовала ролик, в котором показала NPC по имени Шон. Он показывает вселенную Goat Simulator 3 и занимается различными делами. Ближе к концу видео показали кадры с Шоном из слива GTA 6.

Само собой, ролик уже удалён из многих социальных сетей по требованию Take-Two. Интересно, на что вообще рассчитывали авторы Goat Simulator 3, выпуская подобную рекламу.

Несмотря на то что утечка произошла давно, Take-Two продолжает бороться с ней различными способами. Сама Goat Simulator 3 доступна на ПК и консолях.