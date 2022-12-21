Что происходит в сцене после титров «Ведьмака: Происхождение»

В материале содержатся спойлеры сериала «Ведьмак: Происхождение».

Издание Redanian Intelligence опубликовало детали сцены после титров сериала «Ведьмак: Происхождение». Если верить предоставленной информации, то после финала зрителей ждёт небольшой отрывок из первой серии «Ведьмака» с Генри Кавиллом.

В нём Цири в одежде мальчика играет с другими детьми на улице Цинтры. В это время за ней наблюдает маг Аваллак'х, который стоит в том же дверном проёме, что и Геральт. Самое интересное, что он одет в то же одеяние, что и в самом приквеле. Это может означать, что эльф способен путешествовать сквозь время и пространство, ведь действия «Происхождения» разворачиваются за 1200 лет до событий оригинала. Судя по всему, Аваллак'х станет одним из главных героев третьего сезона «Ведьмака», на что и намекают авторы.

Та самая сцена с Цири из первого сезона «Ведьмака» Фото: Netflix

Премьера сериала «Ведьмак: Происхождение» состоится 25 декабря на Netflix.