В ближайшее время в России точно не разблокируют «Инстаграм»* и «Твиттер»

Некоторые иностранные социальные сети были запрещены в России ещё несколько месяцев назад. В ближайшее время ситуация никак не изменится, поскольку в стране нет оснований для их разблокировки. Речь идёт про «Инстаграм»*, «Твиттер» и «Фейсбук»*.

По словам председателя комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексея Пушкова, претензии, которые предъявляли этим соцсетям, сохраняются. Слова Пушкова передаёт агентство ТАСС.

Подвижек нет. Нет никаких оснований для того, чтобы их разблокировали на нынешнем этапе. Те претензии, которые к ним выдвигались, сохраняются.

Ранее Пушков отмечал, что «Телеграм» не ведёт целенаправленную деятельность по распространению враждебной России информации, поэтому блокировать этот мессенджер в стране точно не будут.

* — «Инстаграм»* и «Фейсбук»* запрещены в России. Деятельность компании Meta считается в России экстремистской.