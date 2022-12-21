Страна для самых грустных — герои из «Один дома 2» попали в Россию 90-х

Пользователь с помощью нейросети Midjourney показал, как бы выглядели герои рождественской комедии «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке», если бы картину сняли в России в начале 90-х годов XX века. На изображениях — грустные, немного уставшие и слегка тревожные Кевин, его мама, один из «мокрых бандитов» по имени Марв, а также «дама с голубями».

Главные герои комедии «Один дома 2» в России 90-х

Фото: Midjourney

Фото: Midjourney

Фото: Midjourney

Фото: Midjourney

Фото: Midjourney

Фото: Midjourney

Фото: Midjourney

«Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» с Маколеем Калкином, Джо Пеши и Дэниелом Стерном вышел 15 ноября 1992 года и сразу стал хитом проката. Ранее Джо Пеши признался, что во время съёмок сцены с огненной ловушкой в сиквеле он получил сильный ожог головы. Об этом 79-летний актёр рассказал журналистам издания People в рамках празднования 30-летия рождественской комедии «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке».