Страна для самых грустных — герои из «Один дома 2» попали в Россию 90-х

Пользователь с помощью нейросети Midjourney показал, как бы выглядели герои рождественской комедии «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке», если бы картину сняли в России в начале 90-х годов XX века. На изображениях — грустные, немного уставшие и слегка тревожные Кевин, его мама, один из «мокрых бандитов» по имени Марв, а также «дама с голубями».
Главные герои комедии «Один дома 2» в России 90-х
Фото: Midjourney
Фото: Midjourney
Фото: Midjourney
Фото: Midjourney
Фото: Midjourney
Фото: Midjourney
Фото: Midjourney
«Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» с Маколеем Калкином, Джо Пеши и Дэниелом Стерном вышел 15 ноября 1992 года и сразу стал хитом проката. Ранее Джо Пеши признался, что во время съёмок сцены с огненной ловушкой в сиквеле он получил сильный ожог головы. Об этом 79-летний актёр рассказал журналистам издания People в рамках празднования 30-летия рождественской комедии «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке».
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