Дешёвый тариф Netflix стартовал слабо, но компания довольна
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В ноябре Netflix запустил дешёвый тариф с рекламой за $ 6,99 в месяц. Аналитическая компания Antenna выяснила, что новый тариф привлёк лишь 9% подписчиков Netflix в США. На данный момент он наименее популярный.
По состоянию на 22 ноября, 41% пользователей пользуются самым стандартным тарифом, а 25% предпочитают самый дорогой тариф.
Фото: Antenna
Несмотря на низкий спрос, руководство Netflix довольно показателями. Их радует и то, что рекламодатели активно сотрудничают с компанией для продвижения чего-либо. А вот на HBO Max аналогичный тариф в 2021 году за первый месяц в США привлёк 15% аудитории. Это уже выше, чем у Netflix.
Фото: Antenna
Более того, даже самый дешёвый тариф Netflix будет активно развивать и всячески улучшать.
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