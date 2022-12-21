В новом трейлере «Майора Грома 2» показали трудное детство и Стаса Барецкого

В честь скорой премьеры супергеройского фильма «Гром: Трудное детство» Bubble Comics поделилась его новым трейлером. Авторы ролика сосредоточили внимание на юном Игоре Громе, его друге Игнате и герое Стаса Барецкого, который в ярости и очень зол.
Судя по видео, в приквеле «Майора Грома» будут аниме-вставки — подобные эпизоды можно увидеть в первой части «Убить Билла» Квентина Тарантино и ряде других стильных картин.
Премьера блокбастера состоится в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск HD» 1 января 2023 года. Картину поставил режиссёр «Чумного Доктора» Олег Трофим, сценарий написали Артём Габрелянов, Евгений Федотов и Екатерина Краснер.
События «Трудного детства» развернутся в конце 90-х — за 20 лет до истории «Чумного Доктора». В центре повествования — совсем юный Игорь Гром, который живёт обычной детской жизнью, смотря боевики на видеокассетах и исследуя улицы, где он с другом Игнатом пробует заработать первые деньги.
Отец Игоря редко видит сына — он пропадает на работе в милиции, пытаясь поймать преступника по имени Анубис, который уничтожает одну бандитскую группировку за другой и сеет хаос. Говорят, что злодей владеет магией.
- 21 декабря 2022
-
17:21
-
17:08
-
16:27
-
16:10
-
15:53
-
15:30
-
15:14
-
15:05
-
14:49
-
14:19
-
14:10
-
13:41
-
13:27
-
13:12
-
12:42
-
12:36
-
12:27
-
12:00
-
11:43
-
11:10
-
10:35
-
10:01
-
09:40
-
01:30
-
01:14
- 20 декабря 2022
-
21:10
-
20:30
-
19:40
-
19:24
-
19:09
-
18:59
-
18:31
-
18:27
-
18:05
-
17:59