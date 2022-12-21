В новом трейлере «Майора Грома 2» показали трудное детство и Стаса Барецкого

В честь скорой премьеры супергеройского фильма «Гром: Трудное детство» Bubble Comics поделилась его новым трейлером. Авторы ролика сосредоточили внимание на юном Игоре Громе, его друге Игнате и герое Стаса Барецкого, который в ярости и очень зол.

Судя по видео, в приквеле «Майора Грома» будут аниме-вставки — подобные эпизоды можно увидеть в первой части «Убить Билла» Квентина Тарантино и ряде других стильных картин.

Премьера блокбастера состоится в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск HD» 1 января 2023 года. Картину поставил режиссёр «Чумного Доктора» Олег Трофим, сценарий написали Артём Габрелянов, Евгений Федотов и Екатерина Краснер.

События «Трудного детства» развернутся в конце 90-х — за 20 лет до истории «Чумного Доктора». В центре повествования — совсем юный Игорь Гром, который живёт обычной детской жизнью, смотря боевики на видеокассетах и исследуя улицы, где он с другом Игнатом пробует заработать первые деньги.

Отец Игоря редко видит сына — он пропадает на работе в милиции, пытаясь поймать преступника по имени Анубис, который уничтожает одну бандитскую группировку за другой и сеет хаос. Говорят, что злодей владеет магией.

Интересный факт: 5 мая 2021 года «Майор Гром: Чумной Доктор» вышел на Netflix. 9 июня того же года блокбастер возглавил международный рейтинг онлайн-кинотеатра, при этом в 64 странах он попал в топ-10 самых просматриваемых фильмов.