Нейросеть Point-E научилась создавать 3D-объекты по текстовому описанию

Компания OpenAI объявила об открытии исходного кода Point-E — нейросети, способной генерировать 3D-объекты по текстовому описанию. Сперва ИИ создаёт базовый набросок изображения, после чего преобразует его в трёхмерный формат.

Примеры работы Point-E Фото: OpenAI

В данный момент Point-E создаёт модели с низкой детализацией, однако по задумке авторов её можно будет использовать для разработки видеоигр и мультфильмов. Самое интересное, что на создание 3D-объекта у нейросети уходит всего пара минут, при этом для её работы не требуется наличие мощного ПК — подойдёт среднестатистическая сборка.

Как рассказали в OpenAI, сама Point-E только начинает своё существование. Авторы планируют доработать ИИ до своеобразного идеала, чтобы она помогала разработчикам и аниматорам в их работе.