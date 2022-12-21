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Нейросеть Point-E научилась создавать 3D-объекты по текстовому описанию

Нейросеть Point-E научилась создавать 3D-объекты по текстовому описанию
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Компания OpenAI объявила об открытии исходного кода Point-E — нейросети, способной генерировать 3D-объекты по текстовому описанию. Сперва ИИ создаёт базовый набросок изображения, после чего преобразует его в трёхмерный формат.

Примеры работы Point-E

Примеры работы Point-E

Фото: OpenAI

В данный момент Point-E создаёт модели с низкой детализацией, однако по задумке авторов её можно будет использовать для разработки видеоигр и мультфильмов. Самое интересное, что на создание 3D-объекта у нейросети уходит всего пара минут, при этом для её работы не требуется наличие мощного ПК — подойдёт среднестатистическая сборка.

Как рассказали в OpenAI, сама Point-E только начинает своё существование. Авторы планируют доработать ИИ до своеобразного идеала, чтобы она помогала разработчикам и аниматорам в их работе.

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