100 лучших фильмов в истории по версии Variety

Авторитетное американское издание Variety, которому недавно исполнилось 117 лет, опубликовало список из 100 лучших фильмов в истории человечества. В топ попали в основном классические фильмы XX века и несколько культовых лент, вышедших за последние 22 года, включая «Тёмного рыцаря», «12 лет рабства» и «Древо жизни».

К сожалению, в список не попал ни один отечественный фильм: возможно, редакция Variety упустила работы Андрея Тарковского, Эльдара Рязанова и других известных режиссёров. В целом топ явно вызовет много негодования от обычных зрителей — ведь именно для массовых обсуждений его и создавали.

Ознакомиться с полным топом можно по этой ссылке, мы же опубликуем 20 лучших картин.

Лучшие фильмы в истории по версии Variety

20. «Синий бархат» (1986)

Фото: Paramount Pictures

19. «Крёстный отец 2» (1974)

Фото: Paramount Pictures

18. «Персона» (1966)

Фото: Svensk Filmindustri

17. «Нэшвилл» (1975)

Фото: Paramount Pictures

16. «Касабланка» (1942)

Фото: Warner Bros.

15. «Восход солнца» (1927)

Фото: Fox Film Corporation

14. «Делай, как надо» (1989)

Фото: Universal Pictures

13. «Правила игры» (1939)

Фото: Les Nouvelles Editions Francaises

12. «Славные парни» (1990)

Фото: Warner Bros.

11. «Поющие под дождём» (1951)

Фото: Metro-Goldwyn-Mayer

10. «Спасти рядового Райана» (1998)

Фото: Paramount Pictures

9. «Всё о Еве» (1950)

Фото: 20th Century Studios

8. «Эта замечательная жизнь» (1946)

Фото: Liberty Films

7. «2001 год: Космическая одиссея» (1968)

Фото: Metro-Goldwyn-Mayer

6. «Семь самураев» (1954)

Фото: Columbia Pictures

5. «Криминальное чтиво» (1994)

Фото: Miramax Films

4. «Гражданин Кейн» (1941)

Фото: RKO Radio Pictures

3. «Крёстный отец» (1972)

Фото: Paramount Pictures

2. «Волшебник страны Оз» (1939)

Фото: Metro-Goldwyn-Mayer

1. «Психо» (1960)