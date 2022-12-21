100 лучших фильмов в истории по версии Variety

Авторитетное американское издание Variety, которому недавно исполнилось 117 лет, опубликовало список из 100 лучших фильмов в истории человечества. В топ попали в основном классические фильмы XX века и несколько культовых лент, вышедших за последние 22 года, включая «Тёмного рыцаря», «12 лет рабства» и «Древо жизни».
К сожалению, в список не попал ни один отечественный фильм: возможно, редакция Variety упустила работы Андрея Тарковского, Эльдара Рязанова и других известных режиссёров. В целом топ явно вызовет много негодования от обычных зрителей — ведь именно для массовых обсуждений его и создавали.
Ознакомиться с полным топом можно по этой ссылке, мы же опубликуем 20 лучших картин.
Лучшие фильмы в истории по версии Variety
20. «Синий бархат» (1986)
Фото: Paramount Pictures
19. «Крёстный отец 2» (1974)
Фото: Paramount Pictures
18. «Персона» (1966)
Фото: Svensk Filmindustri
17. «Нэшвилл» (1975)
Фото: Paramount Pictures
16. «Касабланка» (1942)
Фото: Warner Bros.
15. «Восход солнца» (1927)
Фото: Fox Film Corporation
14. «Делай, как надо» (1989)
Фото: Universal Pictures
13. «Правила игры» (1939)
Фото: Les Nouvelles Editions Francaises
12. «Славные парни» (1990)
Фото: Warner Bros.
11. «Поющие под дождём» (1951)
Фото: Metro-Goldwyn-Mayer
10. «Спасти рядового Райана» (1998)
Фото: Paramount Pictures
9. «Всё о Еве» (1950)
Фото: 20th Century Studios
8. «Эта замечательная жизнь» (1946)
Фото: Liberty Films
7. «2001 год: Космическая одиссея» (1968)
Фото: Metro-Goldwyn-Mayer
6. «Семь самураев» (1954)
Фото: Columbia Pictures
5. «Криминальное чтиво» (1994)
Фото: Miramax Films
4. «Гражданин Кейн» (1941)
Фото: RKO Radio Pictures
3. «Крёстный отец» (1972)
Фото: Paramount Pictures
2. «Волшебник страны Оз» (1939)
Фото: Metro-Goldwyn-Mayer
1. «Психо» (1960)
Фото: Paramount Pictures
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