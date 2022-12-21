Как и версию для ПК, «Ведьмака 3» на PS5 и Xbox Series X нужно чинить

Digital Foundry вслед за обзором новой ПК-версии «Ведьмака 3» рассказала про варианты под PS5 и Xbox Series X. К сожалению, у консольных версий также хватает своих проблем. Везде нужно идти на какие-то компромиссы.

Мы не станем акцентировать внимание на улучшениях — графически игра во всех режимах стала выглядеть заметно лучше, чем была на PS4 и Xbox One. Особенно это касается текстур, моделей, деталей окружения и проработки растительности.

На консолях два режима:

60 кадров в секунду с более высоким разрешением без трассировки лучей;

30 кадров в секунду с глобальным освещением через трассировку лучей.

В обоих режимах на обеих консолях не удаётся удержать стабильную кадровую частоту. Везде есть какие-то падения и неочевидные недостатки. К примеру, в режиме с трассировкой лучей на PS5 выше дальность прорисовки растительности и теней — но местами хуже производительность.

Растительность на PS5 отрисовывается дальше Фото: DF

Местами ситуация настолько печальная, что прошлая версия на PS4 показывает себя лучше, чем на PS5. Понятно, что у ремастера немало наворотов. Однако это никак не должно приводить к тому, что игра работает хуже, чем оригинал.

К примеру, в сцене перед «Кровью и кино» на PS5 бой проходит в стабильных 26 FPS, а на PS4 Pro — в 30 FPS.

Версия для PS5 Фото: DF

Версия для PS4 Pro Фото: DF

В целом на Xbox Series X режим с трассировкой лучей, наверное, показывает себя лучше — и лучшая производительность, и более высокое разрешение. Однако назвать эту версией идеальной язык не повернётся.

В режиме производительности, впрочем, всё настолько же неоднозначно. Тут на PS5 ниже разрешение, чем у Xbox Series X, и в том же Новиграде с производительностью всё куда лучше…

Однозначная победа PS5? А вот и нет Фото: DF

…но в других сценариях за пределами внезапно лидерство даже по производительности получает именно Xbox Series X.

А вот лидерство и за Xbox SeriesX Фото: DF

В общем, опять без очевидного победителя. Глобально, наверное, на консолях всё же лучше играть именно в режиме производительности — помимо 60 FPS и более стабильной работы, тут и ещё куда более низкая задержка ввода (92,9 миллисекунд).

В режиме с 30 FPS инпут лаг огромный — почти 160 миллисекунд, а это уже уровень печально известной своей неотзывчивостью Killzone 2.

Фото: DF

В общем, впереди у CD Projekt ещё много работы. У консольных версий глобально не так много проблем, как сейчас у пользователей ПК, поэтому компания явно сначала займётся более важным вопросом. Но в целом CDPR будто бы ничему не учится — опять сырой релиз, который явно стоило отложить.

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