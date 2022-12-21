Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В Грузии сняли шикарную пародию на GTA: San Andreas

В Грузии сняли шикарную пародию на GTA: San Andreas
Комментарии

Грузинский магазин по продаже автозапчастей Amboli снял реалистичную пародию на культовую игру Grand Theft Auto: San Andreas. По сюжету главный герой Си-Джей ищет для своего авто зимние шины. В итоге он находит их в магазине Amboli.

В видео все персонажи двигаются и ведут себя так, словно они живут в игре, которая вышла 18 лет назад. Зрителям ролик очень понравился. Они хвалят монтаж, операторскую работу и подход авторов к переносу первоисточника. Видео пока набрало 2,2 тыс. просмотров, оно вышло на YouTube 16 декабря.

GTA: San Andreas вышла в 2004 году на PS2, в 2005-м она добралась до ПК и других консолей. Игра получила массу восторженных отзывов от критиков и игроков за живой открытый мир, приличную гангстерскую историю и увлекательный игровой процесс.

Новость по теме
Культовую GTA: San Andreas можно пройти на умных часах
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022