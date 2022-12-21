Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Аватар: Путь воды» в СНГ показал лучший старт среди фильмов 2022 года

«Аватар: Путь воды» в СНГ показал лучший старт среди фильмов 2022 года
Комментарии

«Аватар: Путь воды» в премьерный уикенд в странах СНГ заработал 165 млн рублей — это лучший старт среди всех зарубежных фильмов 2022 года. Сообщается, что сиквел принёс авторам в шесть раз больше денег, чем первый «Аватар» в дебютные выходные в 2009 году. Этой информацией поделился портал «Бюллетень кинопрокатчика».

По данным аналитиков, супергеройский «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» в стартовый уикенд в СНГ собрал на 43% меньше «Аватара 2» — 94 млн рублей. А «Тор: Любовь и гром» Тайки Вайтити – лишь 82 млн.

Топ-5 фильмов, показавших лучший старт в прокате СНГ в 2022 году

  1. «Аватар: Путь воды» — 165 млн рублей.
  2. «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» — 94 млн рублей.
  3. «Тор: Любовь и гром» — 82 млн рублей.
  4. «Чёрная пантера: Ваканда навеки» — 73 млн рублей.
  5. «Чёрный Адам» — 57 млн рублей.

Весной 2022 года Disney, Universal, Warner Bros., Sony и Paramount приостановили свою деятельность на территории России. Их дистрибьютором в странах СНГ выступает казахстанская компания «Меломан».

Новость по теме
«Аватар: Путь воды» собрал уже $ 500 млн
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022