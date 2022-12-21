«Аватар: Путь воды» в СНГ показал лучший старт среди фильмов 2022 года
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«Аватар: Путь воды» в премьерный уикенд в странах СНГ заработал 165 млн рублей — это лучший старт среди всех зарубежных фильмов 2022 года. Сообщается, что сиквел принёс авторам в шесть раз больше денег, чем первый «Аватар» в дебютные выходные в 2009 году. Этой информацией поделился портал «Бюллетень кинопрокатчика».
По данным аналитиков, супергеройский «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» в стартовый уикенд в СНГ собрал на 43% меньше «Аватара 2» — 94 млн рублей. А «Тор: Любовь и гром» Тайки Вайтити – лишь 82 млн.
Топ-5 фильмов, показавших лучший старт в прокате СНГ в 2022 году
- «Аватар: Путь воды» — 165 млн рублей.
- «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» — 94 млн рублей.
- «Тор: Любовь и гром» — 82 млн рублей.
- «Чёрная пантера: Ваканда навеки» — 73 млн рублей.
- «Чёрный Адам» — 57 млн рублей.
Весной 2022 года Disney, Universal, Warner Bros., Sony и Paramount приостановили свою деятельность на территории России. Их дистрибьютором в странах СНГ выступает казахстанская компания «Меломан».
Новость по теме«Аватар: Путь воды» собрал уже $ 500 млн
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