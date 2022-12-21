В Epic Games Store бесплатно дарят LEGO Builder's Journey

В Epic Games Store очередная раздача. В этот раз игрокам дарят LEGO Builder's Journey — геометрическую головоломку, в которой нужно проходить хитрые уровни в дизайне знаменитого конструктора. Игрокам предстоит прокладывать себе путь из деталек, чтобы добраться до конца уровня.
Изначально игра вышла в 2021 году на ПК и консолях и стала одной из лучших LEGO-игр в истории. В Steam у проекта 83% положительных отзывов на основе 2,4 тыс. обзоров. К слову, на ПК в Builder's Journey можно поиграть даже с трассировкой лучей.
Это уже вторая относительно крупная раздача в Epic Games Store. В прошлый раз компания раздавала Wolfenstein New Order, а до этого геймеров ждали лишь небольшие инди-проекты. Следить за раздачами можно в нашем отдельном материале.
- 21 декабря 2022
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