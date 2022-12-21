В «Индиане Джонсе 5» объяснят, куда делся сын главного героя

В «Индиане Джонсе и Королевство хрустального черепа» одну из важных ролей играл сын главного героя Мэтт Уильямс, которого воплотил Шайа ЛаБаф. В грядущем продолжении его не будет. Режиссёр Джеймс Мэнголд заявил, что в «Индиане Джонсе и часы судьбы» он объяснит отсутствие отпрыска.
Подробностей постановщик не раскрыл, но отметил, что фанаты «узнают, что с ним произошло». Матт — внебрачный сын Инди, который присоединился к нему и его матери Мэрион Рэйвенвуд в их поисках Хрустального черепа. Фанаты приняли героя неоднозначно.
Сына Индианы Джонса даже хотели сделать новым лицом франшизы, но поклонники не оценили эту новость. Ещё в 2017 году сценарист Дэвид Кепп успокоил расстроенных фанатов, заявив, что героя ЛаБафа в фильме точно не будет.
Харрисон Форд сыграет Индиану Джонса — это я вам точно говорю. А вот персонажа Шайи ЛаБафа в фильме нет.
Премьера «Индианы Джонса 5» состоится 30 июня 2023 года.
- 21 декабря 2022
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