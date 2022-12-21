Вышел фанатский ремейк «Героев 2» с улучшенной графикой

Разработчики фанатского ремейка культовой Heroes of Might and Magic 2 («Герои 2») объявили о выпуске проекта на собственном движке fheroes2. Они присвоили этой версии статус 1.0.
Позади более трёх лет разработки, тысячи исправлений и улучшений. И наконец наш проект в достаточной степени готов. Благодаря ему пользователи могут без проблем запускать Heroes of Might and Magic 2 на своих устройствах.
Идея воплотилась не в последнюю очередь благодаря слаженной работе нашей команды энтузиастов и скрупулёзного подхода к разработке.
Разработчики изначально хотели создать ремейк, который запускался бы на всех современных ПК и мобильных платформах. На старте они хотели улучшить оригинальную игру — доработать её интерфейс, управление и рендеринг.
Фото: fheroes2: Resurrection
Фото: fheroes2: Resurrection
Авторы продолжат совершенствовать проект. Сейчас они планируют добавить в него несколько языков. А в следующем году разработчики планируют начать работу над собственным редактором карт и мультиплеерным режимом.
Ремейк можно скачать по этой ссылке. Оригинальная пошаговая RPG Heroes of Might and Magic 2 вышла в 1996 году. В России и странах СНГ эта игра стала по-настоящему народной.
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