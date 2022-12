Вышел фанатский ремейк «Героев 2» с улучшенной графикой

Разработчики фанатского ремейка культовой Heroes of Might and Magic 2 («Герои 2») объявили о выпуске проекта на собственном движке fheroes2. Они присвоили этой версии статус 1.0.

Позади более трёх лет разработки, тысячи исправлений и улучшений. И наконец наш проект в достаточной степени готов. Благодаря ему пользователи могут без проблем запускать Heroes of Might and Magic 2 на своих устройствах.



Идея воплотилась не в последнюю очередь благодаря слаженной работе нашей команды энтузиастов и скрупулёзного подхода к разработке.

Разработчики изначально хотели создать ремейк, который запускался бы на всех современных ПК и мобильных платформах. На старте они хотели улучшить оригинальную игру — доработать её интерфейс, управление и рендеринг.

Фото: fheroes2: Resurrection

Авторы продолжат совершенствовать проект. Сейчас они планируют добавить в него несколько языков. А в следующем году разработчики планируют начать работу над собственным редактором карт и мультиплеерным режимом.

Ремейк можно скачать по этой ссылке. Оригинальная пошаговая RPG Heroes of Might and Magic 2 вышла в 1996 году. В России и странах СНГ эта игра стала по-настоящему народной.