Авторы ремейка Dead Space рассказали о новом дизайне костюма Айзека

Портал IGN выпустил новый ролик, посвящённый разработке ремейка Dead Space. В видео EA Motive рассказала о знаменитом костюме Айзека Кларка — о том, как они его улучшили и доработали.

Дизайнер Чи-Вай Лао заявил, что оригинальная броня Айзека была вдохновлена культовым аниме «Евангелион» режиссёра Хидеаки Анно. Особенно это касается опоры для спины героя — она перекликается с дизайном творения Анно. Авторы ремейка поступили максимально уважительно — они не стали кардинально менять внешний вид костюма, но сделали его более реалистичным и детализированным.

В прошлом видео разработчики ремейка рассказали о создании одной из самых пугающих сцен игры и сравнили её с оригинальным эпизодом.

Новость по теме Авторы ремейка Dead Space поделились новыми подробностями разработки

Ремейк Dead Space выйдет 27 января на ПК, PS5 и Xbox Series.