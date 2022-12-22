Четвёртый сезон «Харли Квинн» выйдет в 2023 году

На канале HBO Max вышел трейлер с проектами, которые выйдут в 2023 году. Среди них можно увидеть и четвёртый сезон мультсериала «Харли Квинн». Подтверждено, что его стоит ждать именно в следующем году.

Это говорит о том, что четвёртый сезон проекта не придётся ждать так долго, как третий. Первый сезон вышел в 2019 году, премьера второго состоялась в 2020-м, а третий вышел летом этого года. Судя по всему, длинных перерывов не будет.

Названия всех десяти эпизодов шоу

Gotham's Hottest Hotties. B.I.T.C.H. Icons Only. Business Conference Without Chlamydia. Getting Ice Dick, Don't Wait Up. Metamorphosis. Most Culturally Impactful Film Franchise. Il Buffone. Potato Based Cloning Incident. Killer's Block.

Мультсериал рассказывает про одного из самых ярких персонажей вселенной DC — Харли Квинн. В шоу также появляются Джокер, Ядовитый Плющ и другие персонажи.