Четвёртый сезон «Харли Квинн» выйдет в 2023 году
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На канале HBO Max вышел трейлер с проектами, которые выйдут в 2023 году. Среди них можно увидеть и четвёртый сезон мультсериала «Харли Квинн». Подтверждено, что его стоит ждать именно в следующем году.
Это говорит о том, что четвёртый сезон проекта не придётся ждать так долго, как третий. Первый сезон вышел в 2019 году, премьера второго состоялась в 2020-м, а третий вышел летом этого года. Судя по всему, длинных перерывов не будет.
Названия всех десяти эпизодов шоу
- Gotham's Hottest Hotties.
- B.I.T.C.H.
- Icons Only.
- Business Conference Without Chlamydia.
- Getting Ice Dick, Don't Wait Up.
- Metamorphosis.
- Most Culturally Impactful Film Franchise.
- Il Buffone.
- Potato Based Cloning Incident.
- Killer's Block.
Мультсериал рассказывает про одного из самых ярких персонажей вселенной DC — Харли Квинн. В шоу также появляются Джокер, Ядовитый Плющ и другие персонажи.
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