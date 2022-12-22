Много оружия и зомби — на сочных скриншотах Dead Island 2

Издание Game Informer поделилось пачкой свежих скриншотов Dead Island 2. Также издание показало обложку свежего номера с одним из персонажей проекта и арт с одним из играбельных персонажей.

На скриншотах можно увидеть людей, заражённых, различные виды оружия и особый яростный режим, в который смогут впадать игроки. Нечто подобное было и в прошлых частях Dead Island — в этом режиме главный герой может голыми руками расправляться с мертвецами.

Скриншоты

Фото: Deep Silver

Фото: Deep Silver

Фото: Deep Silver

Фото: Deep Silver

Фото: Deep Silver

Фото: Deep Silver

Фото: Deep Silver

Фото: Deep Silver

Фото: Deep Silver

Арт и обложка

Фото: Deep Silver

Фото: Deep Silver

Действие Dead Island 2 развернётся в районах Лос-Анджелеса. Главному герою нужно будет выживать и помогать другим людям, попутно убивая зомби.



Релиз проекта состоится 28 апреля 2023 года на ПК, PlayStation и Xbox. Игру уже несколько раз переносили, но текущая дата должна стать окончательной.