Много оружия и зомби — на сочных скриншотах Dead Island 2

Издание Game Informer поделилось пачкой свежих скриншотов Dead Island 2. Также издание показало обложку свежего номера с одним из персонажей проекта и арт с одним из играбельных персонажей.
На скриншотах можно увидеть людей, заражённых, различные виды оружия и особый яростный режим, в который смогут впадать игроки. Нечто подобное было и в прошлых частях Dead Island — в этом режиме главный герой может голыми руками расправляться с мертвецами.
Скриншоты
Фото: Deep Silver
Фото: Deep Silver
Фото: Deep Silver
Фото: Deep Silver
Фото: Deep Silver
Фото: Deep Silver
Фото: Deep Silver
Фото: Deep Silver
Фото: Deep Silver
Арт и обложка
Фото: Deep Silver
Фото: Deep Silver
Действие Dead Island 2 развернётся в районах Лос-Анджелеса. Главному герою нужно будет выживать и помогать другим людям, попутно убивая зомби.
Релиз проекта состоится 28 апреля 2023 года на ПК, PlayStation и Xbox. Игру уже несколько раз переносили, но текущая дата должна стать окончательной.
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