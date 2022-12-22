Blizzard готовит много нового контента для World of Warcraft: Dragonflight в 2023 году

Спустя месяц после релиза дополнения Dragonflight разработчики из Blizzard опубликовали дорожную карту будущих обновлений World of Warcraft. В 2023 году авторы планируют выпустить сразу шесть патчей: два крупных со множеством контента и четыре апдейта поменьше.

Фото: Blizzard

Так, первое большое обновление для Dragonflight выйдет ближе к лету: игроков ждёт новая игровая зона, рейды, новый сезон PvP, новые подземелья и множество изменений. Второй крупный апдейт выйдет в конце 2023 года — геймеров ждёт примерно такой же по наполнению апдейт. Остальные патчи будут выходить примерно раз в три месяца.

Как отметили в Blizzard, релиз Dragonflight стал лишь началом светлого будущего World of Warcraft. Авторы будут прислушиваться к отзывам игроков и продолжат наполнять контентом самую популярную MMORPG в мире.