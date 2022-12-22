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Популярная стримерша Amouranth рассказала о максимальном доходе с Twitch и OnlyFans

Популярная стримерша Amouranth рассказала о максимальном доходе с Twitch и OnlyFans
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Недавно одна из самых известных стримерш Кейтлин Amouranth Сирагуса стала гостем канала Full Squad Gaming и пообщалась с журналистом Джейком Лаки. Девушка поговорила о своих доходах.

Самой прибыльной площадкой для стримерши, конечно же, выступает сервис OnlyFans, на котором девушка выкладывает откровенные видео и фотографии. Заработок в площадки составляет примерно $ 1 млн в месяц. Amouranth получает много денег и с Twitch.

С прямых трансляций девушка зарабатывает от $ 1 млн до $ 2 млн в месяц. Доход зависит от частоты стримов и других показателей.

Сама девушка призналась, что будет выкладывать контент на OnlyFans и стримить на Twitch столько, сколько это возможно.

Подобные результаты определённо помогают мне двигаться дальше. Я понимаю, что это того стоит. Я просто думаю о том, сколько это приносит денег, и делаю что-то ещё.

Amouranth получила известность благодаря своим стримам в джакузи и откровенным фотографиям. У Кейтлин довольно большая фанатская база.

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Теги Чемп.Play Игры Twitch •••

Заглавное фото: Из личного архива

Источник: «Чемпионат»

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