Популярная стримерша Amouranth рассказала о максимальном доходе с Twitch и OnlyFans

Недавно одна из самых известных стримерш Кейтлин Amouranth Сирагуса стала гостем канала Full Squad Gaming и пообщалась с журналистом Джейком Лаки. Девушка поговорила о своих доходах.

Самой прибыльной площадкой для стримерши, конечно же, выступает сервис OnlyFans, на котором девушка выкладывает откровенные видео и фотографии. Заработок в площадки составляет примерно $ 1 млн в месяц. Amouranth получает много денег и с Twitch.

С прямых трансляций девушка зарабатывает от $ 1 млн до $ 2 млн в месяц. Доход зависит от частоты стримов и других показателей.

Сама девушка призналась, что будет выкладывать контент на OnlyFans и стримить на Twitch столько, сколько это возможно.

Подобные результаты определённо помогают мне двигаться дальше. Я понимаю, что это того стоит. Я просто думаю о том, сколько это приносит денег, и делаю что-то ещё.

Amouranth получила известность благодаря своим стримам в джакузи и откровенным фотографиям. У Кейтлин довольно большая фанатская база.