Популярная стримерша Amouranth рассказала о максимальном доходе с Twitch и OnlyFans

Недавно одна из самых известных стримерш Кейтлин Amouranth Сирагуса стала гостем канала Full Squad Gaming и пообщалась с журналистом Джейком Лаки. Девушка поговорила о своих доходах.
Самой прибыльной площадкой для стримерши, конечно же, выступает сервис OnlyFans, на котором девушка выкладывает откровенные видео и фотографии. Заработок в площадки составляет примерно $ 1 млн в месяц. Amouranth получает много денег и с Twitch.
С прямых трансляций девушка зарабатывает от $ 1 млн до $ 2 млн в месяц. Доход зависит от частоты стримов и других показателей.
Сама девушка призналась, что будет выкладывать контент на OnlyFans и стримить на Twitch столько, сколько это возможно.
Подобные результаты определённо помогают мне двигаться дальше. Я понимаю, что это того стоит. Я просто думаю о том, сколько это приносит денег, и делаю что-то ещё.
Amouranth получила известность благодаря своим стримам в джакузи и откровенным фотографиям. У Кейтлин довольно большая фанатская база.
- 22 декабря 2022
-
14:33
-
14:10
-
14:05
-
13:35
-
13:28
-
13:01
-
12:45
-
12:37
-
11:42
-
11:10
-
10:39
-
10:00
-
09:41
-
09:15
- 21 декабря 2022
-
22:36
-
21:58
-
21:26
-
21:16
-
21:04
-
20:53
-
20:20
-
19:48
-
19:22
-
19:21
-
19:02
-
18:59
-
18:26
-
18:16
-
17:57
-
17:52
-
17:21
-
17:08
-
16:27
-
16:10
-
15:53