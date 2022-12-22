Мобильные телефоны могут вернуться к съёмным батареям

Евросоюз продолжает рассматривать всё более серьёзные законопроекты, связанные с электронными устройствами и экологией. На днях Европарламент объявил о разработке нового положения, которое обяжет производителей вернуться к практике съёмных аккумуляторов.

Законопроект подразумевает не только батареи для смартфонов, но и портативные, автомобильные, велосипедные и многие другие аккумуляторы. Евросоюз хочет упростить замену и обслуживание батарей: по задумке, пользователи должны получать куда больше информации о составе, ёмкости и долговечности аккумуляторов. Для этого предлагается ввести систему QR-кодов, при сканировании которых пользователи смогут получить все необходимые данные.

В случае принятия законопроекта у производителей будет приблизительно три с половиной года на переработку устройств на съёмные батареи. Как это скажется на стоимости смартфонов и других электронных устройств, пока неясно.