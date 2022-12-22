В России детей могут обязать регистрироваться в соцсетях по паспорту

Газета «Известия» сообщила о мерах по защите детей в интернете, которые предложили обсудить в Госдуме в 2023 году. Так, в соцсетях могут запретить регистрироваться анонимно и разрешить только по паспорту, а за кибербуллинг могут назначить административную и уголовную ответственность.

На эти действия Госдуму сподвигло масштабное исследование, в ходе которого выяснилось, что 72% подростков смотрят в Сети материалы со сценами насилия и другим неприятным содержанием. Около 47% получали предложения попробовать алкоголь, а 28% подвергались угрозам.

Примечательно, что регистрировать детей, которым меньше 14 лет, будут сами родители или законные представители. В случае отказа ребёнок не сможет пройти регистрацию в соцсетях. Результаты опроса показали, что 26% детей проводят в интернете более пяти часов в день, а 4% заявили, что родители пытаются контролировать их в интернете, но «они умело скрывают, что смотрят» в Сети.

Также в Госдуме намерены бороться и с киберпреступлениями. Эксперты предложили создать по ним особый суд, который будет рассматривать дела о нарушении законодательства в сфере информационных технологий.