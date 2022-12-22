В России одобрили 70 проектов ПО, которое заменит аналоги из Европы и США

16 декабря 2022 года правительство утвердило «дорожную карту» развития «Нового общесистемного программного обеспечения» (НОПО) в России до 2030 года. Согласно документу, за это время российские разработчики вложат в свои продукты более 70 млрд рублей.
Сейчас в «дорожной карте» около 70 одобренных проектов. В аппарате Дмитрия Чернышенко говорили, что это открытые документы, поэтому в них могут добавить новые компании и проекты. Сейчас же там уточнили, что «карты» профинансируют в рамках федерального проекта «Цифровые технологии».
Среди одобренных проектов в НОПО – сервис по просмотру видеоконтента от «Ростелекома» Wink, на котором планируют развивать и пользовательский контент. Также одобрен проект по созданию российского игрового движка от VK. Кроме того, правительство планирует создать отраслевой венчурный фонд, инвестиционный капитал которого к 2030 году составит до 30 млрд рублей.
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