Видео: Тоби Магуайр раздаёт шампанское зрителям на премьере «Вавилона»
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Недавно в некоторых кинотеатрах США состоялась премьера фильма «Вавилон». В честь такого события не смог удержаться актёр Тоби Магуайр, который сыграл в ленте важную роль.
Неожиданно для многих Магуайр вышел после показа фильма и раздал зрителям шампанское. Актёр был очень приветлив и даже немного пообщался с людьми. Посмотреть на фрагмент можно ниже.
Режиссёром «Вавилона» выступил Дэмьен Шазелл, снявший «Ла-Ла Ленд» и «Одержимость». Фильм расскажет про эпоху перехода немого кино к звуковому кинематографу. Вместе с Магуайром в ленте снялись Брэд Питт, Марго Робби, Оливия Уайлд, Джован Адепо и многие другие.
Премьера фильма состоится 23 декабря, однако до России лента официально не доберётся из-за санкций.
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