Видео: Тоби Магуайр раздаёт шампанское зрителям на премьере «Вавилона»

Недавно в некоторых кинотеатрах США состоялась премьера фильма «Вавилон». В честь такого события не смог удержаться актёр Тоби Магуайр, который сыграл в ленте важную роль.

Неожиданно для многих Магуайр вышел после показа фильма и раздал зрителям шампанское. Актёр был очень приветлив и даже немного пообщался с людьми. Посмотреть на фрагмент можно ниже.

Режиссёром «Вавилона» выступил Дэмьен Шазелл, снявший «Ла-Ла Ленд» и «Одержимость». Фильм расскажет про эпоху перехода немого кино к звуковому кинематографу. Вместе с Магуайром в ленте снялись Брэд Питт, Марго Робби, Оливия Уайлд, Джован Адепо и многие другие.

Премьера фильма состоится 23 декабря, однако до России лента официально не доберётся из-за санкций.