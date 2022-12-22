Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Съёмки нового «Чужого» от режиссёра «Не дыши» стартуют в феврале

Съёмки нового «Чужого» от режиссёра «Не дыши» стартуют в феврале
Комментарии

По данным портала ProductionList, производство нового фильма в серии «Чужой» начнётся совсем скоро. Съёмки ленты под кодовым названием Alien: Romulus стартуют уже 6 февраля 2023 года в Будапеште (Венгрия).

За производство отвечают студия 20th Century Studios и компания Ридли Скотта Scott Free — культовый постановщик также спродюсирует ленту. За сценарий и режиссуру отвечает Федерико («Не дыши»), а главную роль в новом «Чужом» исполнит Кэйли Спэни, известная по «Мэйр из Исттауна» и «Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль».

Сколько продлятся съёмки и о чём будет фильм, пока неизвестно. Неясна также и дата релиза, однако премьеру точно не стоит ждать раньше 2024 года. Помимо полнометражной ленты, по «Чужому» также снимут сериал — шоураннером выступит Ной Хоули («Фарго»).

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022