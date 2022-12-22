Съёмки нового «Чужого» от режиссёра «Не дыши» стартуют в феврале

По данным портала ProductionList, производство нового фильма в серии «Чужой» начнётся совсем скоро. Съёмки ленты под кодовым названием Alien: Romulus стартуют уже 6 февраля 2023 года в Будапеште (Венгрия).
За производство отвечают студия 20th Century Studios и компания Ридли Скотта Scott Free — культовый постановщик также спродюсирует ленту. За сценарий и режиссуру отвечает Федерико («Не дыши»), а главную роль в новом «Чужом» исполнит Кэйли Спэни, известная по «Мэйр из Исттауна» и «Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль».
Сколько продлятся съёмки и о чём будет фильм, пока неизвестно. Неясна также и дата релиза, однако премьеру точно не стоит ждать раньше 2024 года. Помимо полнометражной ленты, по «Чужому» также снимут сериал — шоураннером выступит Ной Хоули («Фарго»).
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