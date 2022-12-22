В России начала дорожать электроника
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За последние несколько дней курс рубля к доллару упал с 64 до 73 рублей. На фоне серьёзного падения эксперты уже прогнозируют подорожание электроники в России. Насколько увеличится цена, неизвестно — всё будет зависеть от колебаний курса и других обстоятельств.
О ситуации уже высказался главный редактор портала Mobile Review Эльдар Муртазин. По его словам, некоторая электроника в России уже подорожала на 5–10% — в основном это касается техники, которая добирается до страны с помощью параллельного импорта.
Сегодня уже многие позиции изменились в цене в рознице, рост от 5 до 10% (в первую очередь для брендов, что не поставляют товары в Россию). Какого-то ужаса-ужаса нет, но фактор негативный. Оптовые цены утром также выросли, тут рост от 7 до 15%. Так что имейте в виду, что до января цены, видимо, будут выше, чем ещё вчера. Прямых поставок это напрямую не касается, цены на старом уровне. В теории все китайские бренды от этого выигрывают.
Как отметил Муртазин, серьёзного повышения цен в ближайшее время наверняка не будет, однако постепенно техника действительно может стать на порядок дороже.
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