Авторы культового «Южного парка» взялись за дипфейк-мультфильмы

Создатели скандального и популярного шоу «Южный парк» Трей Паркер и Мэтт Стоун привлекли $ 20 млн на развитие Deep Voodoo. Эта студия визуальных эффектов принадлежит Трею и Мэтту, в ней давние партнёры занимаются развитием дипфейк-технологий.

Ранее развитием студии Паркер и Стоун занимались собственными силами — через свою компанию Park County. Вложенные в Deep Voodoo средства помогут ускорить развитие дипфейк-технологий и значительно снизить стоимость спецэффектов в кинематографе и других медиа.

Паркер и Стоун основали Deep Voodoo в 2020 году. По словам учредителей, они наняли лучших специалистов, которые за два года завершили несколько больших проектов. Например, они работали над нашумевшим клипом знаменитого рэпера Кендрика Ламара на песню Heart Part 5. В видео лицо музыканта меняется с помощью дипфейк-технологии.