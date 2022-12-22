Запрет ЛГБТ коснётся и видеоигр

В конце ноября в России официально приняли закон о запрете ЛГБТ-пропаганды в кино, книгах и СМИ. Тогда не отмечалось, что запрет затрагивает и игры, но сейчас по этому поводу сделали уточнение.

Агентство ТАСС обратило внимание на слова главы комитета Госдумы по информполитике Александра Хинштейна, который отметил, что видеоигры тоже попадают под этот запрет.

На наш взгляд, видеоигры запрет ЛГБТ-пропаганды охватывает.

Более того, отметил Хинштейн, в России не должны продаваться игры с элементами ЛГБТ.

Запрещается продажа любой продукции, содержащей информацию, за распространение которой установлена административная или уголовная ответственность, поэтому всё, что продаётся, также под это попадает.

О каких-либо срочных мерах против подобных игр Хинштейн не сказал.