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Хакер, нанятый Илоном Маском для «Твиттера», уволился через месяц

Хакер, нанятый Илоном Маском для «Твиттера», уволился через месяц
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Хакер Джордж Хотц, известный под ником Geohot, которого Илон Маск нанимал, чтобы починить поиск «Твиттера», уже ушёл из компании. Об этом объявил сам Хотц.

Он проработал в компании почти месяц. Хакер поблагодарил «Твиттер» за возможность работы, но признал, что вряд ли окажет на соцсеть какое-то влияние. Именно поэтому он и принял решение уйти.

Фото: Twitter

Ценю эту возможность, но не думал, что смогу оказать там какое-то реальное влияние. Кроме того, было грустно видеть, как мой GitHub увядал. Вернёмся к кодированию!

Изначально Хотц говорил, что ему понравился строгий режим, который составил Илон Маск. Хакер также отмечал, что он принялся за работу не ради денег, а ради своеобразного челленджа.

Geohot получил известность после того, как взломал iPhone в 2007 году. Кроме того, в 2010-м он первым удачно взломал PS3.

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