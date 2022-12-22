Хакер, нанятый Илоном Маском для «Твиттера», уволился через месяц

Хакер Джордж Хотц, известный под ником Geohot, которого Илон Маск нанимал, чтобы починить поиск «Твиттера», уже ушёл из компании. Об этом объявил сам Хотц.

Он проработал в компании почти месяц. Хакер поблагодарил «Твиттер» за возможность работы, но признал, что вряд ли окажет на соцсеть какое-то влияние. Именно поэтому он и принял решение уйти.

Фото: Twitter

Ценю эту возможность, но не думал, что смогу оказать там какое-то реальное влияние. Кроме того, было грустно видеть, как мой GitHub увядал. Вернёмся к кодированию!

Изначально Хотц говорил, что ему понравился строгий режим, который составил Илон Маск. Хакер также отмечал, что он принялся за работу не ради денег, а ради своеобразного челленджа.

Geohot получил известность после того, как взломал iPhone в 2007 году. Кроме того, в 2010-м он первым удачно взломал PS3.