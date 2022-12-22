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Для проблемного «Ведьмака 3» вышел второй патч на ПК

Для проблемного «Ведьмака 3» вышел второй патч на ПК
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CD Projekt RED выпустила уже второй патч для ПК-версии обновлённого «Ведьмака 3». В этот раз авторы вновь улучшили общую стабильность и производительность игры, а также исправили ошибки с фоторежимом, совместимость со Steam Deck, поправили арабскую локализацию и внесли другие изменения. Размер обновления в Steam составляет 2,2 ГБ.

При этом впереди у разработчиков ещё много работы. Пользователи до сих пор жалуются на ужасную производительность на ПК в режиме DirectX 12 с трассировкой лучей, а также новые баги, которых не было ещё месяц назад. Сама CD Projekt RED заверила, что продолжит выпускать хотфиксы, а о серьёзных багах просит сообщать на специальной странице.

Релиз обновлённой версии «Ведьмака 3» состоялся 14 декабря. К сожалению, технические проблемы у игры есть даже на консолях текущего поколения: геймеры жалуются на нестабильную частоту кадров и другие неочевидные недостатки.

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