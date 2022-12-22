Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Microsoft приняла все безумные идеи в новой игре Хидео Кодзимы

Microsoft приняла все безумные идеи в новой игре Хидео Кодзимы
Комментарии

Сейчас Хидео Кодзима работает не только над Death Stranding 2, но и над загадочным облачным проектом для Microsoft. В июне легендарный геймдизайнер называл его совершенно нестандартной игрой, а в октябре заявил, что тайтл изменит все существующие медиа.

Кодзима недавно рассказал, что до начала сотрудничества с Microsoft представил этот проект ряду потенциальных партнёров. Концепцию не понял никто, кроме Microsoft. Остальные посчитали, что автор культовой Metal Gear Solid буквально сошёл с ума.

Новость по теме
Новая игра Хидео Кодзимы будет «как новое медиа»
Проект, над которым мы работаем вместе с Microsoft, я обдумываю уже пять или шесть лет. Я обсуждал его со множеством крупных компаний и проводил презентации. Но они, похоже, считали меня сумасшедшим.

В конце концов именно Microsoft показала, что понимает мою задумку. Теперь мы вместе работаем над этим проектом.

Кодзима пообещал раскрыть больше информации об игре для Microsoft в 2023 году.

Хидео Кодзима опять пытается нас всех запутать. Разбор трейлера Death Stranding 2 Хидео Кодзима опять пытается нас всех запутать. Разбор трейлера Death Stranding 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022