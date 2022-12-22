Microsoft приняла все безумные идеи в новой игре Хидео Кодзимы

Сейчас Хидео Кодзима работает не только над Death Stranding 2, но и над загадочным облачным проектом для Microsoft. В июне легендарный геймдизайнер называл его совершенно нестандартной игрой, а в октябре заявил, что тайтл изменит все существующие медиа.

Кодзима недавно рассказал, что до начала сотрудничества с Microsoft представил этот проект ряду потенциальных партнёров. Концепцию не понял никто, кроме Microsoft. Остальные посчитали, что автор культовой Metal Gear Solid буквально сошёл с ума.

Новость по теме Новая игра Хидео Кодзимы будет «как новое медиа»

Проект, над которым мы работаем вместе с Microsoft, я обдумываю уже пять или шесть лет. Я обсуждал его со множеством крупных компаний и проводил презентации. Но они, похоже, считали меня сумасшедшим.



В конце концов именно Microsoft показала, что понимает мою задумку. Теперь мы вместе работаем над этим проектом.

Кодзима пообещал раскрыть больше информации об игре для Microsoft в 2023 году.