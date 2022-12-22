В России представили самый дорогой в мире iPhone 14
Поделиться
Российский бренд Caviar презентовал самый дорогой в мире iPhone 14 Pro Max. Кастомную модель назвали Diamond Snowflake («Бриллиантовая снежинка») — её корпус из 18-каратного белого золота инкрустировали 511-ю бриллиантами ювелирного дома Graff.
Snowflake Diamond — это сокровище ювелирного дома Caviar. Мы разобрали бриллиантовое колье Snowflake от Graff и взяли из него ослепительную подвеску в форме снежинки, чтобы инкрустировать телефон.
Самый дорогой в мире iPhone 14 Pro Max
Фото: Caviar
Фото: Caviar
Фото: Caviar
По словам создателей, эта лимитированная серия всего из трёх экземпляров. Стоимость варьируется от 31 млн 490 рублей за iPhone 14 Pro Max со 128 ГБ памяти и до 31 млн 560 рублей за iPhone 14 Pro Max с 1 ТБ.
Ещё Caviar представил более бюджетную модель Cristal Snowflake SE (Swarovski Edition). В его корпусе использованы более простые материалы — он инкрустирован 511 кристаллами Swarovski. Тираж — 20 экземпляров, цена стартует от 1 млн рублей.
Фото: Caviar
Комментарии
- 22 декабря 2022
-
17:27
-
17:00
-
16:59
-
16:48
-
16:38
-
16:32
-
16:15
-
16:12
-
16:03
-
15:40
-
15:28
-
14:59
-
14:49
-
14:33
-
14:10
-
14:05
-
13:35
-
13:28
-
13:01
-
12:45
-
12:37
-
11:42
-
11:10
-
10:39
-
10:00
-
09:41
-
09:15
- 21 декабря 2022
-
22:36
-
21:58
-
21:26
-
21:16
-
21:04
-
20:53
-
20:20
-
19:48
Партнерский контент