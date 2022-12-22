В России представили самый дорогой в мире iPhone 14

Российский бренд Caviar презентовал самый дорогой в мире iPhone 14 Pro Max. Кастомную модель назвали Diamond Snowflake («Бриллиантовая снежинка») — её корпус из 18-каратного белого золота инкрустировали 511-ю бриллиантами ювелирного дома Graff.

Snowflake Diamond — это сокровище ювелирного дома Caviar. Мы разобрали бриллиантовое колье Snowflake от Graff и взяли из него ослепительную подвеску в форме снежинки, чтобы инкрустировать телефон.

Самый дорогой в мире iPhone 14 Pro Max

Фото: Caviar

Фото: Caviar

Фото: Caviar

По словам создателей, эта лимитированная серия всего из трёх экземпляров. Стоимость варьируется от 31 млн 490 рублей за iPhone 14 Pro Max со 128 ГБ памяти и до 31 млн 560 рублей за iPhone 14 Pro Max с 1 ТБ.

Ещё Caviar представил более бюджетную модель Cristal Snowflake SE (Swarovski Edition). В его корпусе использованы более простые материалы — он инкрустирован 511 кристаллами Swarovski. Тираж — 20 экземпляров, цена стартует от 1 млн рублей.