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Больше никакого порно и эротики — Kickstarter прикрыла нейросеть Unstable Diffusion

Больше никакого порно и эротики — Kickstarter прикрыла нейросеть Unstable Diffusion
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Нейросеть Unstable Diffusion умеет генерировать изображения с эротикой, порно и другим нецензурным визуалом. Разработчики программы недавно запустили на Kickstarter кампанию по сбору средств на развитие проекта. В первую неделю им задонатили более $ 56 тыс. долларов. Вчера администрация площадки прикрыла эту кампанию.

Kickstarter вернул собранные на развитие Unstable Diffusion деньги вкладчикам. Причина закрытия кампании — новые, более жёсткие правила площадки, которые прямо касаются нейросетей.

Новые правила запуска краудфандинга на Kickstarter

  • Запрещено копировать творчество реальных художников (если нет защищённых авторских прав).
  • Нельзя подражать творчеству других художников, если они не дали на это согласия.
  • Нельзя причинять кому-либо вред.
  • Запрещено эксплуатировать любое сообщество.

Эти требования платформа ввела в ответ на многочисленные жалобы, связанные с ИИ. Многие художники пожаловались администрации на Unstable Diffusion потому, что авторы сервиса открыто заявляли, что нейросеть генерирует контент на основе изображений с ArtStation, DeviantArt и других подобных площадок.

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Как создатели дальше планируют развивать Unstable Diffusion, пока неизвестно.

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