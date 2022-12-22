Больше никакого порно и эротики — Kickstarter прикрыла нейросеть Unstable Diffusion

Нейросеть Unstable Diffusion умеет генерировать изображения с эротикой, порно и другим нецензурным визуалом. Разработчики программы недавно запустили на Kickstarter кампанию по сбору средств на развитие проекта. В первую неделю им задонатили более $ 56 тыс. долларов. Вчера администрация площадки прикрыла эту кампанию.
Kickstarter вернул собранные на развитие Unstable Diffusion деньги вкладчикам. Причина закрытия кампании — новые, более жёсткие правила площадки, которые прямо касаются нейросетей.
Новые правила запуска краудфандинга на Kickstarter
- Запрещено копировать творчество реальных художников (если нет защищённых авторских прав).
- Нельзя подражать творчеству других художников, если они не дали на это согласия.
- Нельзя причинять кому-либо вред.
- Запрещено эксплуатировать любое сообщество.
Эти требования платформа ввела в ответ на многочисленные жалобы, связанные с ИИ. Многие художники пожаловались администрации на Unstable Diffusion потому, что авторы сервиса открыто заявляли, что нейросеть генерирует контент на основе изображений с ArtStation, DeviantArt и других подобных площадок.
Как создатели дальше планируют развивать Unstable Diffusion, пока неизвестно.
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