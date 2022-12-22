Больше никакого порно и эротики — Kickstarter прикрыла нейросеть Unstable Diffusion

Нейросеть Unstable Diffusion умеет генерировать изображения с эротикой, порно и другим нецензурным визуалом. Разработчики программы недавно запустили на Kickstarter кампанию по сбору средств на развитие проекта. В первую неделю им задонатили более $ 56 тыс. долларов. Вчера администрация площадки прикрыла эту кампанию.

Kickstarter вернул собранные на развитие Unstable Diffusion деньги вкладчикам. Причина закрытия кампании — новые, более жёсткие правила площадки, которые прямо касаются нейросетей.

Новые правила запуска краудфандинга на Kickstarter

Запрещено копировать творчество реальных художников (если нет защищённых авторских прав).

Нельзя подражать творчеству других художников, если они не дали на это согласия.

Нельзя причинять кому-либо вред.

Запрещено эксплуатировать любое сообщество.

Эти требования платформа ввела в ответ на многочисленные жалобы, связанные с ИИ. Многие художники пожаловались администрации на Unstable Diffusion потому, что авторы сервиса открыто заявляли, что нейросеть генерирует контент на основе изображений с ArtStation, DeviantArt и других подобных площадок.

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Как создатели дальше планируют развивать Unstable Diffusion, пока неизвестно.