Стартовали продажи первых ноутбуков из Беларуси

Белорусская компания «Горизонт» сегодня презентовала свой ноутбук Horizont (H-book MAK4). Его уже запустили в продажу на территории Беларуси.
Собранное в Минске устройство оснащено 15,6-дюймовым экраном и «американским процессором Intel Core 11-го поколения». Стоимость модели — около 44 тыс. рублей. В модельный ряд этих ноутбуков будут встраивать процессоры Intel Core i3, i5 и i7. Объём оперативной памяти линейки составляет от 8 до 32 ГБ, встроенной SSD-памяти — от 256 ГБ до 2 ТБ. При этом время работы аккумуляторов варьируется от четырёх до восьми часов.
Ноутбуки линейки Horizont производят на заводе вычислительной техники (МПОВТ). Предприятие входит в структуру «Горизонта». Его старые цеха модернизировали под производство современной компьютерной техники — ноутбуков и мониторов.
Белорусский ноутбук Horizont
Фото: Sputnik Беларусь
Белорусские ноутбуки впервые презентовал президент Беларуси Александр Лукашенко.
- 22 декабря 2022
-
20:34
-
19:46
-
19:13
-
19:08
-
18:40
-
18:10
-
17:27
-
17:00
-
16:59
-
16:48
-
16:38
-
16:32
-
16:15
-
16:12
-
16:03
-
15:40
-
15:28
-
14:59
-
14:49
-
14:33
-
14:10
-
14:05
-
13:35
-
13:28
-
13:01
-
12:45
-
12:37
-
11:42
-
11:10
-
10:39
-
10:00
-
09:41
-
09:15
- 21 декабря 2022
-
22:36
-
21:58