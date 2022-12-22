Стартовали продажи первых ноутбуков из Беларуси

Белорусская компания «Горизонт» сегодня презентовала свой ноутбук Horizont (H-book MAK4). Его уже запустили в продажу на территории Беларуси.

Собранное в Минске устройство оснащено 15,6-дюймовым экраном и «американским процессором Intel Core 11-го поколения». Стоимость модели — около 44 тыс. рублей. В модельный ряд этих ноутбуков будут встраивать процессоры Intel Core i3, i5 и i7. Объём оперативной памяти линейки составляет от 8 до 32 ГБ, встроенной SSD-памяти — от 256 ГБ до 2 ТБ. При этом время работы аккумуляторов варьируется от четырёх до восьми часов.

Ноутбуки линейки Horizont производят на заводе вычислительной техники (МПОВТ). Предприятие входит в структуру «Горизонта». Его старые цеха модернизировали под производство современной компьютерной техники — ноутбуков и мониторов.

Белорусский ноутбук Horizont

Фото: Sputnik Беларусь

Белорусские ноутбуки впервые презентовал президент Беларуси Александр Лукашенко.