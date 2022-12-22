Джеймс Кэмерон умудрился доснять «Аватара 2» в разгар пандемии COVID-19

Джеймс Кэмерон намеревался доснять «Аватара: Путь воды» в Новой Зеландии в самый разгар пандемии COVID-19 — в 2020 году. И это ему удалось.
Режиссёр боялся, что персонаж Паук, которого играет молодой актёр Джек Чемпион, из-за продолжительных съёмок прямо на глазах аудитории станет взрослым. По этой причине в 2020 году Кэмерон попросил правительство Новой Зеландии дать разрешение на съёмки «Аватара 2» с соблюдением всех необходимых протоколов безопасности.
В марте 2020-го правительство страны из-за известной пандемии ввело жёсткие ограничения — одни из самых строгих в мире. К маю новозеланское руководство всё-таки позволило Кэмерону провести съёмки. В итоге в Новую Зеландию въёхала команда Джеймса из 31 человека.
Кэмерон мог бы и омолодить Паука в исполнении Джека Чемпиона. Но этот герой — человек, поэтому его на постпродакшене не обрабатывают спецэффектами.
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