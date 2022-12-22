God of War Ragnarok получит режим «Новая игра +» весной
Поделиться
Студия Santa Monica анонсировала для игрового блокбастера God of War Ragnarok режим «Новая игра +». Благодаря ему игроки смогут повторно пройти приключение прокачанными в первом «забеге» героями. Авторы добавят его весной 2023 года, а подробности раскроют «ближе к релизу».
Мы знаем, что многие из вас спрашивали об этом, поэтому рады сообщить, что God of War Ragnarok получит «Новую игру +» весной 2023 года!
Недавно по вселенной God of War анонсировали сериал. Производством проекта занимается Amazon. Глава телевидения в Amazon Studios Вернон Сандерс заявил, что шоу будет придерживаться сюжета и персонажей God of War, так что оно точно должно понравиться фанатам игры. Также Вернон подчеркнул, что Amazon успешно справляется с адаптациями.
Новость по темеСериал по God of War от Amazon будет очень близок к игре
Комментарии
- 22 декабря 2022
-
21:30
-
21:11
-
21:07
-
20:54
-
20:53
-
20:34
-
19:46
-
19:13
-
19:08
-
18:40
-
18:10
-
17:27
-
17:00
-
16:59
-
16:48
-
16:38
-
16:32
-
16:15
-
16:12
-
16:03
-
15:40
-
15:28
-
14:59
-
14:49
-
14:33
-
14:10
-
14:05
-
13:35
-
13:28
-
13:01
-
12:45
-
12:37
-
11:42
-
11:10
-
10:39
Партнерский контент