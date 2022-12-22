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Elden Ring, God of War и все-все-все — в Steam уже выбирают главную игру года

Elden Ring, God of War и все-все-все — в Steam уже выбирают главную игру года
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В Steam стартовало пользовательское голосование за лучшую игру 2022 года. За звание лучшей из лучших борются пять игр.

Номинанты на звание «Игра года» по версии пользователей Steam

  • Dying Light 2.
  • Elden Ring.
  • Stray.
  • God of War.
  • Call of Duty: Modern Warfare 2.

Игроки также могут выбрать лучшие игры в номинациях «Лучший сюжет», «Лучший саундтрек», «Лучшая игра на ходу» и проголосовать за самые значимые проекты в других категориях.

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Голосование завершится 3 января 2023 года в 20:00 по московскому времени. В прошлом году пользователи выбрали лучшей игрой Resident Evil: Village.

Кроме того, в Steam стартовала новая крупная осенняя распродажа. C 22 декабря по 5 января игроки смогут приобрести множество проектов со скидками, включая новинки. Мы сделали два списка: в первом собрали скидки на недавние проекты, недоступные в России, во втором — то, что можно купить даже на российских аккаунтах.

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