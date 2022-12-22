Elden Ring, God of War и все-все-все — в Steam уже выбирают главную игру года

В Steam стартовало пользовательское голосование за лучшую игру 2022 года. За звание лучшей из лучших борются пять игр.

Номинанты на звание «Игра года» по версии пользователей Steam

Dying Light 2.

Elden Ring.

Stray.

God of War.

Call of Duty: Modern Warfare 2.

Игроки также могут выбрать лучшие игры в номинациях «Лучший сюжет», «Лучший саундтрек», «Лучшая игра на ходу» и проголосовать за самые значимые проекты в других категориях.

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Голосование завершится 3 января 2023 года в 20:00 по московскому времени. В прошлом году пользователи выбрали лучшей игрой Resident Evil: Village.

Кроме того, в Steam стартовала новая крупная осенняя распродажа. C 22 декабря по 5 января игроки смогут приобрести множество проектов со скидками, включая новинки. Мы сделали два списка: в первом собрали скидки на недавние проекты, недоступные в России, во втором — то, что можно купить даже на российских аккаунтах.