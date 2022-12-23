Источник: Галь Гадот появится в «Форсаже 10», но её героиня умерла уже давно

Галь Гадот, похоже, вернётся к франшизе «Форсаж» вместе с выходом десятого фильма. Об этом сообщили источники издания The Direct, которое активно делится новостями из мира кино.

Впервые Гадот появилась в образе Жизель Яшар в четвёртой части франшизы. В пятой части у Яшар завязались романтические отношения с Хан Лу, роль которого исполнил Сон Кан. А в «Форсаже 6» героиня Гадот умирает, но, судя по всему, её вернут.

Примечательно, что сам Хан тоже считался погибшим, пока не появился в девятой части фильма. В нём показали, что Мистер Никто в исполнении Курта Рассела, который когда-то работал с Жизель, помог Хану инсценировать его смерть. Возможно, что-то подобное будет и с Жизель.

Десятая часть франшизы выйдет 19 мая 2023 года.