Источник: Галь Гадот появится в «Форсаже 10», но её героиня умерла уже давно
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Галь Гадот, похоже, вернётся к франшизе «Форсаж» вместе с выходом десятого фильма. Об этом сообщили источники издания The Direct, которое активно делится новостями из мира кино.
Впервые Гадот появилась в образе Жизель Яшар в четвёртой части франшизы. В пятой части у Яшар завязались романтические отношения с Хан Лу, роль которого исполнил Сон Кан. А в «Форсаже 6» героиня Гадот умирает, но, судя по всему, её вернут.
Примечательно, что сам Хан тоже считался погибшим, пока не появился в девятой части фильма. В нём показали, что Мистер Никто в исполнении Курта Рассела, который когда-то работал с Жизель, помог Хану инсценировать его смерть. Возможно, что-то подобное будет и с Жизель.
Десятая часть франшизы выйдет 19 мая 2023 года.
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