Новый сериал про Сорвиголову будет мрачным, но не кровавым

Недавно Чарли Кокс рассказал, каким будет сериал «Сорвиголова: Рождённый заново». Пока что о шоу известно не так много, но благодаря актёру стали появляться хоть какие-то детали.

По словам Кокса, Сорвиголова как персонаж в целом ориентирован на более взрослую аудиторию, однако у нового шоу для Disney+ будут некоторые элементы сериала Netflix. Например, «Рождённый заново» будет мрачным шоу, но оно не будет таким кровавым, что вполне логично.

Я считаю, что этот персонаж показывает себя лучше, когда ориентируется на взрослую аудиторию. Мой инстинкт подсказывает, что шоу для Disney + будет мрачным, но не таким кровавым. Давайте возьмём то, что сработало, и посмотрим, можем ли мы как-нибудь это расширить и сделать лучше?

Чарли Кокс появился в киновселенной Marvel с выходом фильма «Человек-паук: Нет пути домой». Затем Сорвиголова появился в сериале «Женщина-Халк».