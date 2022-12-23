Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Новый сериал про Сорвиголову будет мрачным, но не кровавым

Новый сериал про Сорвиголову будет мрачным, но не кровавым
Комментарии

Недавно Чарли Кокс рассказал, каким будет сериал «Сорвиголова: Рождённый заново». Пока что о шоу известно не так много, но благодаря актёру стали появляться хоть какие-то детали.

По словам Кокса, Сорвиголова как персонаж в целом ориентирован на более взрослую аудиторию, однако у нового шоу для Disney+ будут некоторые элементы сериала Netflix. Например, «Рождённый заново» будет мрачным шоу, но оно не будет таким кровавым, что вполне логично.

Я считаю, что этот персонаж показывает себя лучше, когда ориентируется на взрослую аудиторию. Мой инстинкт подсказывает, что шоу для Disney + будет мрачным, но не таким кровавым. Давайте возьмём то, что сработало, и посмотрим, можем ли мы как-нибудь это расширить и сделать лучше?
20 интересных фактов о Киану Ривзе — от детства и спорта до фильмов и доброты 20 интересных фактов о Киану Ривзе — от детства и спорта до фильмов и доброты

Чарли Кокс появился в киновселенной Marvel с выходом фильма «Человек-паук: Нет пути домой». Затем Сорвиголова появился в сериале «Женщина-Халк».

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022