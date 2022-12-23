Новый сериал про Сорвиголову будет мрачным, но не кровавым
Поделиться
Недавно Чарли Кокс рассказал, каким будет сериал «Сорвиголова: Рождённый заново». Пока что о шоу известно не так много, но благодаря актёру стали появляться хоть какие-то детали.
По словам Кокса, Сорвиголова как персонаж в целом ориентирован на более взрослую аудиторию, однако у нового шоу для Disney+ будут некоторые элементы сериала Netflix. Например, «Рождённый заново» будет мрачным шоу, но оно не будет таким кровавым, что вполне логично.
Я считаю, что этот персонаж показывает себя лучше, когда ориентируется на взрослую аудиторию. Мой инстинкт подсказывает, что шоу для Disney + будет мрачным, но не таким кровавым. Давайте возьмём то, что сработало, и посмотрим, можем ли мы как-нибудь это расширить и сделать лучше?
Чарли Кокс появился в киновселенной Marvel с выходом фильма «Человек-паук: Нет пути домой». Затем Сорвиголова появился в сериале «Женщина-Халк».
Комментарии
- 23 декабря 2022
-
09:55
-
09:40
- 22 декабря 2022
-
22:32
-
21:30
-
21:11
-
21:07
-
20:54
-
20:53
-
20:34
-
19:46
-
19:13
-
19:08
-
18:40
-
18:10
-
17:27
-
17:00
-
16:59
-
16:48
-
16:38
-
16:32
-
16:15
-
16:12
-
16:03
-
15:40
-
15:28
-
14:59
-
14:49
-
14:33
-
14:10
-
14:05
-
13:35
-
13:28
-
13:01
-
12:45
-
12:37
Партнерский контент