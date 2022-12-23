Bethesda выпустит три свои будущие игры только для ПК и Xbox

Продолжаются активные обсуждения сделки между Microsoft и Activision Blizzard. Напомним, первая хочет купить вторую за баснословные $ 68,7 млрд. Некоторых сделка устраивает, а других — нет. В числе тех, кто против неё, есть и Sony, которая боится потерять Call of Duty.

Судя по всему, Sony не только может потерять самую популярную серию шутеров, но и другие крупные проекты. Microsoft рассказала, что три будущие игры Bethesda выйдут эксклюзивно для ПК и Xbox. Известно, что Redfall про вампиров и Starfield не заглянут на PlayStation, но вот третья игра неизвестна.

Ожидается, что три игры Bethesda, в которые можно играть в одиночку или небольшими группами, будут доступны исключительно для Xbox и ПК.

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Потенциально это может быть как Fallout 5, так и шестая часть The Elder Scrolls. Ещё не стоит забывать об игре про Индиану Джонса, которую тоже издаст Bethesda.