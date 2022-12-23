Организатору Comic Сon Russia и «Игромира» грозит банкротство
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По информации газеты «Коммерсантъ», ООО КРИ, организатора крупнейших выставок Comic Con Russia и «Игромир», требуют признать банкротом. Заявление уже рассматривается арбитражным судом Москвы с 16 декабря.
Источники газеты сообщают, что акционеры ООО КРИ хотят полностью свернуть деятельность в России, причём дело явно не в деньгах, а в том, что ни одна зарубежная компания не будет посещать выставки.
Проблема не в деньгах — найти средства на то, чтобы расплатиться с кредиторами, возможно. Вопрос скорее в том, как проводить сейчас Comic Con Russia и «Игромир». На выставки не приедет ни одна зарубежная компания.
Сообщается, что продажу прав на выставки хотели выкупить в МТС, но в итоге оператор отказался от сделки из-за санкций и ухода с рынка зарубежных брендов.
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